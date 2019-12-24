"Арсенал" нашел замену Обамеянгу и Ляказетту во Франции



Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Лиона" Муссе Дембеле, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру Дембеле в качестве возможной замены Александру Ляказетту или Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Один из форвардов может покинуть клуб в январе или в летнее трансферное окно.

23-летний Дембеле выступает за "Лион" с января 2018 года. Всего он провел за французский клуб 71 матч во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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