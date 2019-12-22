"Арсенал" нашел замену Обамеянгу в "Байере"

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"Арсенал" нашел замену Обамеянгу в "Байере"

"Арсенал" интересуется нападающим "Байера" Кевином Фолландом.

По сведениям Sky Sports, немецкий форвард может стать заменой Пьер-Эмерику Обамеянгу, который готов покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Соглашение Фолланда с клубом действует до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Фолланд провел 25 игр, в которых отметился семью голами и семью ассистами.

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