"Арсенал" нашел замену Обамеянгу в "Реале"

"Арсенал" нацелился на форварда "Реала" Луку Йовича.

Как сообщает Football Espana, "канониры" рассматривают 22-летнего серба в качестве замены Пьер-Эмерик Обамеянгу.

Отмечается, что "Реал", скорее всего, не будет препятствовать уходу футболиста.

В текущем сезоне Йович провел 24 игры, в которых забил всего два гола.

Читайте также: "Едва выжил". Сербские СМИ сообщили неожиданные подробности травмы Луки Йовича. | http://soccernews.ru