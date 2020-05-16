"Арсенал" нашел замену Обамеянгу в "Реале"

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"Арсенал" нашел замену Обамеянгу в "Реале"

"Арсенал" нацелился на форварда "Реала" Луку Йовича.

Как сообщает Football Espana, "канониры" рассматривают 22-летнего серба в качестве замены Пьер-Эмерик Обамеянгу.

Отмечается, что "Реал", скорее всего, не будет препятствовать уходу футболиста.

В текущем сезоне Йович провел 24 игры, в которых забил всего два гола.

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