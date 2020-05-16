"Арсенал" нашел замену Обамеянгу в "Реале"
"Арсенал" нацелился на форварда "Реала" Луку Йовича.
Как сообщает Football Espana, "канониры" рассматривают 22-летнего серба в качестве замены Пьер-Эмерик Обамеянгу.
Отмечается, что "Реал", скорее всего, не будет препятствовать уходу футболиста.
В текущем сезоне Йович провел 24 игры, в которых забил всего два гола.
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|Команда
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|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18