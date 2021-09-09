"Арсенал" нашёл замену Обамеянгу в "Севилье"
Фото инстаграм Юссефа Эн-Несири
Нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири может продолжить карьеру в Англии.
По информации La Colina de Nervion, марокканец своей игрой заинтересовал лондонский "Арсенал".
"Канониры" видят в 24-летнем футболисте замену для Пьера-Эмерика Обамеянга и планируют побороться за него следующим летом.
Эн-Несири выступает за "Севилью" с января 2020 года, сыграл 81 матч, забил 32 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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