"Арсенал" нашёл замену Оспине

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"Арсенал" нашёл замену Оспине

Лондонский "Арсенал" нашёл замену вратарю Давиду Оспине, который летом покинет клуб.

Как сообщает Tribalfootball, "канониры" намерены подписать голкипера ПСЖ Кевина Траппа.

Немецкий страж ворот также заинтересован в смене клубной прописки, так как испытывает дефицит игровой практики в ПСЖ - в его активе всего 14 матчей во всех турнирах минувшего сезона.

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