"Арсенал" нашёл замену Озилу в Аргентине

Лондонский "Арсенал" нацелился на полузащитника "Ривер Плейт" Хуана Кинтеро, права на которого принадлежат "Порту".

Как сообщает испанская пресса, "канониры" видят в 26-летнем колумбийце замену для Месута Озила, который не входит в планы тренерского штаба команды.

"Арсенал" считает покупку хавбека, хорошо проявившего себя на ЧМ-2018, одним из приоритетных вариантов усиления состава в виду его адекватной трансферной стоимости - около 22 миллионов евро.

В текущем сезоне Кинтеро забил 5 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах за "Ривер Плейт".

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