"Арсенал" нашёл замену Озилу в Аргентине
Лондонский "Арсенал" нацелился на полузащитника "Ривер Плейт" Хуана Кинтеро, права на которого принадлежат "Порту".
Как сообщает испанская пресса, "канониры" видят в 26-летнем колумбийце замену для Месута Озила, который не входит в планы тренерского штаба команды.
"Арсенал" считает покупку хавбека, хорошо проявившего себя на ЧМ-2018, одним из приоритетных вариантов усиления состава в виду его адекватной трансферной стоимости - около 22 миллионов евро.
В текущем сезоне Кинтеро забил 5 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах за "Ривер Плейт".
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|Манчестер Юнайтед
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|27
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|Вулверхэмптон
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
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|Лестер Сити
|27
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|Бернли
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
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|Кардифф Сити
|27
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|Саутгемптон
|27
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|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11