"Арсенал" нашел замену Рэмзи в Италии

Хавбек "Фиорентины" Жордан Верету попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Metro, руководство "канониров" видит в 26-летнем французе замену Аарону Рэмзи, который летом перейдет в "Ювентус".

Отмечается, что "фиалки" хотят выручить с продажи футболиста не менее 35 миллионов евро.

В этом сезоне Верету провел 30 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами.

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