"Арсенал" нашел замену Рэмзи в Италии
Хавбек "Фиорентины" Жордан Верету попал в сферу интересов "Арсенала".
Как сообщает Metro, руководство "канониров" видит в 26-летнем французе замену Аарону Рэмзи, который летом перейдет в "Ювентус".
Отмечается, что "фиалки" хотят выручить с продажи футболиста не менее 35 миллионов евро.
В этом сезоне Верету провел 30 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами.
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|8
|Вулверхэмптон
|32
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|Эвертон
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|Уотфорд
|32
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|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
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|Борнмут
|33
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|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Саутгемптон
|32
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|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
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|Хаддерсфилд Таун
|33
|14