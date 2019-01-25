"Арсенал" нашёл замену Рэмзи в ПСЖ

Лондонский "Арсенал" в ближайшее время усилится полузащитником ПСЖ Кристофером Нкунку, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "канониры", скорее всего, арендуют 21-летнего француза с опцией выкупа за 20 миллионов евро.

Трансфер перспективного хавбека уже одобрил главный тренер парижан Томас Тухель, который не рассчитывает на него.

"Арсенал" видит в Нкунку замену для Аарона Рэмзи, который летом перейдёт в туринский "Ювентус".

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