"Арсенал" назовёт преемника Венгера до ЧМ-2018

Лондонский "Арсенал" планирует назвать преемника главного тренера команды Арсена Венгера до начала Чемпионата Мира 2018 года, который стартует 14 июня.

Как сообщает BBC, возглавить "канониров" могут Луис Энрике, Массимилиано Аллегри, Леонарду Жардим, Карло Анчелотти, Микель Артета или Патрик Виейра.

Напомним, что Венгер покинет пост наставника "Арсенала" по окончании сезона после 22 лет работы в клубе.

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