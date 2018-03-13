"Арсенал" назвал цену Бельерина

"Арсенал" готов расстаться с защитником Эктором Бельерином.

Как сообщает Daily Mаil, "канониры" хотят получить за 22-летнего футболиста не менее 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Бельерин провел 36 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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