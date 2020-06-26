"Арсенал" назвал цену на Гендузи

Лондонский "Арсенал" определился со стоимостью полузащитника Маттео Гендузи.

По информации Get French Football News, "канониры" готовы отпустить француза уже этим летом за 40 миллионов евро.

Сам 21-летний футболист не против ухода из клуба, поскольку хочет получать больше игровой практики.

В текущем сезоне Гендузи сыграл за "Арсенал" 34 матча и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 40,5 миллионов евро.

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