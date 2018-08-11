"Арсенал" назвал капитана и вице-капитанов команды на новый сезон

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери определился с новым капитаном и вице-капитанами команды.

"Капитан этой команды - Лоран Косиельни, который в настоящий момент восстанавливается после травмы. Вслед за Лораном наши капитаны - Петер Чех, Аарон Рэмзи, Месут Озил и Гранит Джака.

Мне хочется, чтобы в команде были лидеры. Хочу, чтобы каждый футболист в любой момент мог проявить лидерские качества. А эти пять игроков могут быть капитанами" - приводит слова Эмери сайт клуба.

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