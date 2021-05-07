"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в апреле

Фото твиттер Александра Ляказетта

Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт признан лучшим игроком команды по итогам апреля.

Болельщики "канониров" отдали предпочтение французу в голосовании. Он набрал 60 процентов, опередив Николя Пепе и Букайо Сака.

В прошлом месяце Ляказетт сыграл за "Арсенал" 5 матчей и забил 4 гола.

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