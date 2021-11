"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в октябре

Фото инстаграм Аарона Рэмсдейла

Болельщики лондонского "Арсенала" выбрали лучшего футболиста команды по итогам октября.

Победителем голосования стал вратарь Аарон Рэмсдейл, кандидатуру которого поддержали 60 процентов респондентов.

Introducing our October Player of the Month...



⭐️ Aaron Ramsdale ⭐️



Congratulations, @AaronRamsdale98!