"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в октябре

Фото инстаграм Аарона Рэмсдейла

Болельщики лондонского "Арсенала" выбрали лучшего футболиста команды по итогам октября.

Победителем голосования стал вратарь Аарон Рэмсдейл, кандидатуру которого поддержали 60 процентов респондентов.

Introducing our October Player of the Month...



⭐️ Aaron Ramsdale ⭐️



Congratulations, @AaronRamsdale98! — Arsenal (@Arsenal) November 10, 2021

В топ-3 также вошли атакующий хавбек Эмил Смит-Роу и центральный защитник Габриэл Магальянес.

В октябре Рэмсдейл сыграл за "канониров" 4 матча и пропустил 3 гола.

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