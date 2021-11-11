"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в октябре

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"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в октябре

Фото инстаграм Аарона Рэмсдейла

Болельщики лондонского "Арсенала" выбрали лучшего футболиста команды по итогам октября.

Победителем голосования стал вратарь Аарон Рэмсдейл, кандидатуру которого поддержали 60 процентов респондентов.

В топ-3 также вошли атакующий хавбек Эмил Смит-Роу и центральный защитник Габриэл Магальянес.

В октябре Рэмсдейл сыграл за "канониров" 4 матча и пропустил 3 гола.

Не пропустите: "Арсенал" привлёк к тренировкам с основой 16-летнего вратаря с русскими корнями. | http://soccernews.ru
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