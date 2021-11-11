"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в октябре
Фото инстаграм Аарона Рэмсдейла
Болельщики лондонского "Арсенала" выбрали лучшего футболиста команды по итогам октября.
Победителем голосования стал вратарь Аарон Рэмсдейл, кандидатуру которого поддержали 60 процентов респондентов.
Introducing our October Player of the Month...— Arsenal (@Arsenal) November 10, 2021
⭐️ Aaron Ramsdale ⭐️
Congratulations, @AaronRamsdale98!
В топ-3 также вошли атакующий хавбек Эмил Смит-Роу и центральный защитник Габриэл Магальянес.
В октябре Рэмсдейл сыграл за "канониров" 4 матча и пропустил 3 гола.
Не пропустите: "Арсенал" привлёк к тренировкам с основой 16-летнего вратаря с русскими корнями. | http://soccernews.ru
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Источник: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ
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