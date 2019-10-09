"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в сентябре

Хавбек лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

20-летний француз опередил в голосовании Пьера-Эмерика Обамеянга и Калума Чемберса.

В прошлом месяце Гендузи сыграл за "канониров" 4 матча, в которых сделал 2 голевые передачи.

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