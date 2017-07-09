"Арсенал" назвал "Манчестер Сити" итоговую цену на Санчеса

Лондонский "Арсенал" назвал "Манчестер Сити" окончательную цену на своего форварда Алексиса Санчеса, информирует The Sun.

По сведениям издания, "канониры" готовы будут отпустить своего ведущего бомбардира в стан "горожан" за плату в размере 90 миллионов евро, что существенно больше предложения в 55 миллионов, которое готов сделать бронзовый призер минувшего чемпионата Англии.

Напомним, "Арсенал" интересуется Брозовичем. | soccernews.ru