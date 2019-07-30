"Арсенал" назвал "Монако" стоимость Мустафи

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"Арсенал" назвал "Монако" стоимость Мустафи

"Монако" хочет купить у "Арсенала" центрального защитника Шкодрана Мустафи, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, клубы уже контактировали по поводу трансфера немецкого игрока.

"Канониры" проинформировали своих французских коллег, что стоимость 27-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро.

Три года назад "Арсенал" приобрел Мустафи у "Валенсии" за 41 миллион евро. С тех пор центрбек провел 115 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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