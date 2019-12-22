"Арсенал" назвал приход Артеты "новой эрой"



Пресс-служба лондонского "Арсенала" прокомментировала назначение на пост главного тренера клуба Микеля Артеты.

"Новая эра начинается сегодня. Вперед, Микель Артета", - сообщается в официальном Twitter лондонского клуба.

37-летний Артета подписал с "Арсеналом" контракт до лета 2023 года. На посту наставника "канониров" он сменил Фредрика Юнгберга, который работал временным наставником после отставки Унаи Эмери.

Свой первый матч под руководством нового наставника "Арсенал" проведет 26 декабря в гостях с "Борнмутом".

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