"Арсенал" назвал ПСЖ цену на Бельерина

Лондонский "Арсенал" оценил в 50 миллионов евро испанского защитника Эктора Бельерина, которым интересуется "Пари Сен-Жермен", сообщает AS.

По сведениям издания, французский клуб намерен усилить позицию правого защитника в летнее трансферное окно и Бельерин является одним из вариантов.

25-летний Бельерин является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за "Арсенал" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ планирует купить Алабу. | http://soccernews.ru