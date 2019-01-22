"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

Испанский защитник "Арсенала" Эктор Бельерин пропустит от шести до девяти месяцев из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время испанца ждет операция. В срок он вернется только в следующем сезоне. Эту травму Бельерин получил в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Челси" (2:0).

23-летний Бельерин выступает за "Арсенал" с 2013 года. Всего он провел за лондонский клуб 181 матч во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 24 голевых паса.

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