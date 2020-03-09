"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Торрейры

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"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Торрейры

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте сообщил, сколько пропустит из-за травмы полузащитник Лукас Торрейра.

Напомним, что неделю назад уругваец сломал одну из костей голеностопа.

Сроки восстановления 24-летнего футболиста составят от восьми до десяти недель.

В текущем сезоне Торрейра сыграл за "Арсенал" 33 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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