"Арсенал" назвал стоимость Бельерина

Лондонский "Арсенал" назвал цену, за которую готов отпустить защитника Эктора Бельерина, сообщает As.

Игрок входит в сферу интересов ПСЖ. Французы ранее уже предпринимали попытки купить игрока, но не смогли договориться. Теперь парижане снова претендуют на защитника. "Арсенал" готов расстаться со своим игроком, если клубу будет предложат не менее 50 миллионов евро.



Напомним, в услугах Бельерина заинтересованы и другие топ-клубы. Среди прочих называют "Барселону" и "Ювентус".