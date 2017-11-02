"Арсенал" назвал сумму, которую клуб готов заплатить за Бензема

Лондонский "Арсенал" назвал сумму, которую он готов заплатить за форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.

Так, по информации Diario Gol, за 29-летнего нападающего "сливочных" "канониры" планируют предложить порядка 40 миллионов евро. Видеть соотечественника в своей команде желает лично главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.

Напомним, Роналду недоволен судейством в последних матчах "Реала". | soccernews.ru