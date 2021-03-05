"Арсенал" назвал сумму убытков, полученных за прошлый сезон

В лондонском "Арсенале" заявили, что клуб потерпел значительные убытки по итогам прошлого отчетного года, который завершился 31 мая 2020 года, передает ESPN.

После выплат налогов бюджет "канониров" оказался в минусе на 47,8 млн фунтов.

Только из-за пандемии потеряно 35 млн фунтов. В эту строку входят потери в дни матчей и трехмесячный перерыв, который стал причиной переноса доходов от трансляций на следующий финансовый год.

Также были зафиксированы экстренные затраты в размере 10,4 млн фунтов. Судя по всему, речь идет о выплатах за увольнение Унаи Эмери в ноябре 2019 года и его замену Микелем Артетой.