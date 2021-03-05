"Арсенал" назвал сумму убытков, полученных за прошлый сезон

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"Арсенал" назвал сумму убытков, полученных за прошлый сезонВ лондонском "Арсенале" заявили, что клуб потерпел значительные убытки по итогам прошлого отчетного года, который завершился 31 мая 2020 года, передает ESPN.

После выплат налогов бюджет "канониров" оказался в минусе на 47,8 млн фунтов.

Только из-за пандемии потеряно 35 млн фунтов. В эту строку входят потери в дни матчей и трехмесячный перерыв, который стал причиной переноса доходов от трансляций на следующий финансовый год. 

Также были зафиксированы экстренные затраты в размере 10,4 млн фунтов. Судя по всему, речь идет о выплатах за увольнение Унаи Эмери в ноябре 2019 года и его замену Микелем Артетой.

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