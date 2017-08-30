"Арсенал" назвал сумму, за которую готов отпустить Санчеса в "Манчестер Сити"

Вингер "Арсенала" Алексис Санчес может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", сообщает The Independent.

По сведениям издания, "канониры" готовы отпустить чилийца не менее чем за 76 миллионов евро.

Ранее говорилось, что "Арсенал" требовал, чтобы в сделку был включен Рахим Стерлинг или Серхио Агуэро.

Читайте также: Футболисты "Арсенала" требуют от клуба продать Санчеса. | http://soccernews.ru