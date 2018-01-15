"Арсенал" назвал условие перехода Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Арсенал" назвал условие перехода своего форварда Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед", информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" готовы отпустить своего 29-летнего нападающего, если в сделку по нему будет включен полузащитник "красных дьяволов" Генрих Мхитарян.

В нынешнем сезоне армянский хабвек "Юнайтед" забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за клуб.

Напомним, Санчес должен стать игроком "Манчестер Юнайтед" в течение ближайших двух дней. | soccernews.ru