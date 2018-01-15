"Арсенал" назвал условие перехода Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедарсенал лондоналексис санчесгенрих мхитарян

"Арсенал" назвал условие перехода Санчеса в "Манчестер Юнайтед"Лондонский "Арсенал" назвал условие перехода своего форварда Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед", информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" готовы отпустить своего 29-летнего нападающего, если в сделку по нему будет включен полузащитник "красных дьяволов" Генрих Мхитарян.

В нынешнем сезоне армянский хабвек "Юнайтед" забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за клуб.

Напомним, Санчес должен стать игроком "Манчестер Юнайтед" в течение ближайших двух дней. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов