"Арсенал" назвал условие, при котором футболистам клуба не будут сокращать зарплату

Теги арсенал лондонкоронавирус

"Арсенал" назвал условие, при котором футболистам клуба не будут сокращать зарплату

Руководство "Арсенала" может отказаться от снижения зарплаты игроков в связи с кризисом из-за коронавируса.

Однако как сообщает The Telegraph, для этого "канониры" должны пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Дата возобновления сезона АПЛ пока неизвестна. После 29 туров "Арсенал" занимает девятое место, отставая от топ-4 на 8 очков.

Напомним, что "канониры" вылетели из Лиги Европы, уступив в 1/16 финала "Олимпиакосу".

Читайте также: "Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Розыгрыш Серии А может завершиться к 12 июля

Розыгрыш Серии А может завершиться к 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов