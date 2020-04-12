"Арсенал" назвал условие, при котором футболистам клуба не будут сокращать зарплату

Руководство "Арсенала" может отказаться от снижения зарплаты игроков в связи с кризисом из-за коронавируса.

Однако как сообщает The Telegraph, для этого "канониры" должны пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Дата возобновления сезона АПЛ пока неизвестна. После 29 туров "Арсенал" занимает девятое место, отставая от топ-4 на 8 очков.

Напомним, что "канониры" вылетели из Лиги Европы, уступив в 1/16 финала "Олимпиакосу".

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