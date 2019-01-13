"Арсенал" назвал "Ювентусу" цену на Рэмзи в зимнее трансферное окно
"Ювентус" намерен подписать валлийского полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмзи в январе, сообщает Goal.com.
По сведениям источника, английский клуб готов отпустить футболиста в зимнее трансферное окно, но хочет получить за него 20 миллионов евро.
Напомним, что 28-летний Рэмзи уже согласовал с "Ювентусом" условия личного контракта. Если итальянский клуб откажется платить, то хавбеку придется задержаться в Лондоне еще на полгода, пока не истечет срок его контракта с "канонирами".
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