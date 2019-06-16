"Арсенал" не будет покупать Карраско
"Арсенал" отказался от идеи трансфера хавбека "Далянь Ифан" Янника Феррейры Карраско.
По сведениям The Sun, причиной этому послужила трансферная стоимость бельгийца. Китайский клуб требовал за игрока 35 миллионов евро.
Теперь главным претендентом на Карраско является "Бавария", которая также заинтересована в услугах игрока.
В этом сезоне Карраско провел 10 матчей, в которых забил 7 голов и отдал два ассиста.
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|Манчестер Юнайтед
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|7
|Вулверхэмптон
|38
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|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
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|Кардифф Сити
|38
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|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
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|16