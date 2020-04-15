"Арсенал" не готов платить требуемую сумму за защитника "Байера" из-за кризиса, вызванного коронавирусом

Лондонский "Арсенал", скорее всего, не сможет купить защитника леверкузенского "Байера" Джонатана Та, сообщает Bild.

По сведениям издания, английский клуб не готов платить требуемую сумму в размере 40 миллионов евро в связи с кризисом, который вызван пандемией коронавируса. Игроком интересуется мадридский "Атлетико", но испанцы также вряд ли смогут потянуть его трансфер в нынешних условиях.

В нынешнем сезоне 24-летний Та провел за "Байер" 32 поединка и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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