"Арсенал" не хочет продлевать контракт с Озилом

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"Арсенал" не хочет продлевать контракт с Озилом

Лондонский "Арсенал" не предложил немецкому полузащитнику Месуту Озилу продлить контракт, сообщает ESPN.

По сведениям издания, главный тренер "канониров" Микель Артета не рассчитывает на футболиста в долгосрочной перспективе из-за его возраста. "Арсенал" готов продать хавбека, но проблемой является его высокая зарплата, которая составляет 21 миллион евро в год.

Ранее сообщалось, что Озил стал одним из игроков лондонцев, который отказался пойти на сокращение зарплаты в период карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

В нынешнем сезоне 31-летний Озил провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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