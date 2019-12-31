"Арсенал" не хочет расставаться с Обамеянгом

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

"Арсенал" не хочет расставаться с Обамеянгом

Лондонский "Арсенал" намерен сохранить в составе нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

По информации The Telegraph, руководство "канониров" поставило задачу - удержать африканского бомбардира в ближайшие два трансферных окна.

Напомним, что звёздного габонца не устраивают результаты команды и её неучастие в Лиге Чемпионов.

В текущем розыгрыше АПЛ "Арсенал" по итогам 20 туров занимает 12-е место в турнирной таблице.

30-летний Обамеянг в этом сезоне забил 15 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах.

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