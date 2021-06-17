"Арсенал" не может договориться о трансфере бельгийского таланта

Теги арсенал лондонандерлехтальбер-мбойо локонгатрансферы

"Арсенал" не может договориться о трансфере бельгийского таланта

Фото твиттер Kristof Terreur

Нападающий "Андерлехта" Альбер-Мбойо Локонга остаётся трансферной целью "Арсенала".

По информации ESPN, "канониры" пытаются купить бельгийского таланта за 15 миллионов евро.

Брюссельский клуб, в свою очередь, требует за игрока не менее 20 миллионов.

21-летний Локонга в прошлом сезоне сыграл за "Андерлехт" 37 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на голкипера сборной Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эриксен перенесёт операцию на сердце

Эриксен перенесёт операцию на сердце

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов