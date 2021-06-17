"Арсенал" не может договориться о трансфере бельгийского таланта

Фото твиттер Kristof Terreur

Нападающий "Андерлехта" Альбер-Мбойо Локонга остаётся трансферной целью "Арсенала".

По информации ESPN, "канониры" пытаются купить бельгийского таланта за 15 миллионов евро.

Брюссельский клуб, в свою очередь, требует за игрока не менее 20 миллионов.

21-летний Локонга в прошлом сезоне сыграл за "Андерлехт" 37 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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