"Арсенал" не может договориться по трансферу защитника "Селтика"

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"Арсенал" не может договориться по трансферу защитника "Селтика"
Лондонский "Арсенал" пока что не может согласовать трансфер защитника "Селтика" Кирана Тирни, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 17 миллионов евро, но получил отказ. Ожидается, что "канониры" сделают новое предложение. Также шотландцем интересуется "Наполи".

В минувшем сезоне 22-летний Тирни провел за "Селтик" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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