"Арсенал" не отпустил Бельерина в "Ювентус"

"Ювентус" хотел заполучить защитника "Арсенала" Эктора Бельерина, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "старая синьора" 31 августа предложил за испанца 40 миллионов евро, однако "канониры" отклонили это предложение.

В текущем сезоне Бельерин провел 4 матча, но результативными действиями пока не отличился.

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