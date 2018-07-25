"Арсенал" не отпустил своего директора в "Милан"

"Арсенал" опроверг информацию о том, что исполнительный директор Иван Газидис уйдет в "Милан".

"Мы знаем о слухах вокруг Газидиса. Он получает много предложений от разных организаций, так как является хорошим специалистом. Но он никогда не говорил, что хочет покинуть "Арсенал". Иван любит клуб и в данный момент помогает нашему тренеру Унаи Эмери готовить команду к новому сезону", - сказал председатель "Арсенала" Чипс Кесвик в интервью Sky Sports.

Напомним, что "Милан" несколько дней назад уволил спортивного директора Массимилиано Мирабелли и теперь собирает новую управленческую команду.

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