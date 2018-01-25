"Арсенал" не отпустит Жиру в "Боруссию" зимой





Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не перейдет в дортмундскую "Боруссию", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб отказался отпускать футболиста в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" требует Жиру в качестве частичной компенсации за форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

В этом сезоне 31-летний Жиру провел за "Арсенал" 25 матчей и забил 7 голов.

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