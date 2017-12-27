"Арсенал" не получал предложений по Санчесу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с возможным уходом из лондонского клуба нападающего Алексиса Санчеса.

"Никаких конкретных предложений по Санчесу не поступало. Честно, к нам никто не обращался. В данной ситуации я придерживаюсь того же мнения, что и ранее" - приводит слова наставника "канониров" Sky Sports.

Ранее Венгер утверждал, что Санчес доиграет этот сезон в "Арсенале". Контракт чилийца с клубом истекает следующим летом.

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