"Арсенал" не получал предложений по Санчесу

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"Арсенал" не получал предложений по Санчесу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с возможным уходом из лондонского клуба нападающего Алексиса Санчеса.

"Никаких конкретных предложений по Санчесу не поступало. Честно, к нам никто не обращался. В данной ситуации я придерживаюсь того же мнения, что и ранее" - приводит слова наставника "канониров" Sky Sports.

Ранее Венгер утверждал, что Санчес доиграет этот сезон в "Арсенале". Контракт чилийца с клубом истекает следующим летом. 

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