"Арсенал" не предлагал продлить контракт форварду Обамеянгу

"Арсенал" опроверг информацию о том, что клуб продлит контракт с Пьером-Эмериком Обмамеянгом. Об этом сообщает журналист ESPN Жюльен Лоренс в твиттере.

Ранее в СМИ появилась информация, что "канониры" готовы предложить 30-летнему трехлетний контракт.

В габонце заинтересованы "Барселона", "Реал", "Челси", "Интер" и "МЮ".

Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость Обамеянга - 56,4 миллиона евро.

В текущем сезоне игрок участвовал в 32 матчах, забив 20 голов и сделав 1 голевую передачу.

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