"Арсенал" не проигрывает скандинавским клубам в семи гостевых матчах подряд

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде сыграет против шведского "Эстерсунда".

Стоит отметить, что лондонский клуб никогда не проигрывал скандинавским клубам в гостевых поединках (5 побед и 2 ничьи).

Эта серия началось для "канониров" в 1999 году. Тогда они обыграли шведский АИК со счетом 3:2.

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