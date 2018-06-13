"Арсенал" не смог переманить хавбека ПСЖ

Лондонский "Арсенал" не сумел переманить атакующего полузащитника ПСЖ Ясина Адли, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, спортивный директор парижан Антеру Энрике убедил 17-летнего футболиста не менять клубную прописку, пообещав ему больше игровой практики.

В итоге Адли решил отклонить предложение "Арсенала" и продлить контракт с ПСЖ.

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