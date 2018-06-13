"Арсенал" не смог переманить хавбека ПСЖ

Теги арсенал лондонпсжясин адли

"Арсенал" не смог переманить хавбека ПСЖ

Лондонский "Арсенал" не сумел переманить атакующего полузащитника ПСЖ Ясина Адли, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, спортивный директор парижан Антеру Энрике убедил 17-летнего футболиста не менять клубную прописку, пообещав ему больше игровой практики.

В итоге Адли решил отклонить предложение "Арсенала" и продлить контракт с ПСЖ.

Не пропустите: "Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым талантом. | http://soccernews.ru 

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов