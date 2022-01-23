"Арсенал" не смог победить "Бернли"
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Бернли" со счетом 0:0. В другом матче "Лестер" дома разошелся миром с "Брайтоном" - 1:1.
"Арсенал" – "Бернли" - 0:0
"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни, Сака, Эдегор, Локонга, Смит-Роу (Нкетиа, 77), Ляказетт, Мартинелли.
"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Гудмундссон, 83), Выдра, Макнил.
"Лестер" – "Брайтон" - 1:1 (0:0)
Голы: Дака, 46 - 1:0, Уэлбек, 82 - 1:1
"Лестер": Шмейхель, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64), Дьюзбери-Холл, Дака, Лукман (Сумаре, 78).
"Брайтон": Санчес, Велтман (Марч, 77), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Гросс (Лэмпти, 62), Мак Аллистер, Модер, Троссард, Мопе, Альсате (Уэлбек, 62).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18