"Арсенал" не смог победить "Бернли"

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"Арсенал" не смог победить "Бернли"

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Бернли" со счетом 0:0. В другом матче "Лестер" дома разошелся миром с "Брайтоном" - 1:1.

"Арсенал" – "Бернли" - 0:0

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни, Сака, Эдегор, Локонга, Смит-Роу (Нкетиа, 77), Ляказетт, Мартинелли.

"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Гудмундссон, 83), Выдра, Макнил.

"Лестер" – "Брайтон" - 1:1 (0:0)
Голы: Дака, 46 - 1:0, Уэлбек, 82 - 1:1

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64), Дьюзбери-Холл, Дака, Лукман (Сумаре, 78).

"Брайтон": Санчес, Велтман (Марч, 77), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Гросс (Лэмпти, 62), Мак Аллистер, Модер, Троссард, Мопе, Альсате (Уэлбек, 62).

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