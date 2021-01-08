"Арсенал" не собирается платить даже часть зарплаты Озила в случае его аренды

Переход хавбека "Арсенала" Месута Озила в "Фенербахче" под вопросом, сообщает The Guardian.



Дело в том, что лондонцы не хотят платить даже часть зарплаты игрока, если он станет выступать на правах аренды в турецком гранде. Напомним, Озил получает в "Арсенале" около 350 тысяч фунтов в неделю.

Такой контракт в Турции не смогут обеспечить, но руководство "Фенербахче" пытается найти решение в этой ситуации.



Как сообщалось ранее, полузащитника хотят видеть в своих рядах несколько клубов. В СМИ говорилось об интересе не только "Фенербахче", но и "Ювентуса". Также поступала информация, что клуб МЛС "Ди Си Юнайтед" готов предложить немцу контракт и помощь в продвижении его брендов в США.



Сам же игрок не появлялся на поле в официальных матчах с марта 2020 года и тренируется самостоятельно.