"Арсенал" не собирается увольнять Эмери

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"Арсенал" не собирается увольнять Эмери

Руководство лондонского "Арсенала" не планирует увольнять Унаи Эмери с поста главного тренера команды, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, в лондонском клубе по-прежнему доверяют наставнику и уверены, что он сможет вывести команду из кризиса.

Напомним, что "Арсенал" не может добиться победы на протяжении пяти матчей подряд.

После 12 туров "канониры" занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги Чемпионов на восемь очков.

Не пропустите: Эмери рассказал, почему назначил Обамеянга капитаном "Арсенала". | http://soccernews.ru
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