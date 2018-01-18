"Арсенал" не согласен на чистый обмен Санчеса на Мхитаряна

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"Арсенал" не согласен на чистый обмен Санчеса на Мхитаряна

Лондонский "Арсенал" не согласен на чистый обмен своего нападающего Алексиса Санчеса на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.

Как сообщает London Evening Standard, "канониры" хотят ещё и доплату в размере 11,3 миллионов евро. В стане столичного клуба считают, что из-за неудачного сезона трансферная стоимость армянина снизилась, вследствие чего чистый обмен не является справедливым.

Напомним, что подписание Санчеса обойдется "Манчестер Юнайтед" в 200 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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