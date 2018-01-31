"Арсенал" не сумел договориться по трансферу Эванса

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"Арсенал" не сумел договориться по трансферу Эванса

Защитник "Вест Бромвича" и Северной Ирландии Джонни Эванс не перейдет в "Арсенал", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы не сумели договориться по трансферу футболиста. "Дрозды" хотели получить за своего игрока порядка 30 миллионов евро, но "канониры" не были готовы платить такие деньги.

Ранее сообщалось, что 30-летним Эвансом также интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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