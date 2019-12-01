"Арсенал" не сумел обыграть "Норвич" в первом матче после ухода Эмери

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"Арсенал" не сумел обыграть "Норвич" в первом матче после ухода Эмери

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях сыграл вничью с "Норвичем". Хозяева дважды выходили вперед благодаря голам Пукки и Кентуэлла, но лондонцам оба раза удалось отыграться, отличился Обамеянг.

В этом матче "Арсеналом" руководил Фредди Юнберг, который возглавил команду вместо отправленного в отставку Унаи Эмери.

В другом матче "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед" сыграли вничью со счетом 1:1.

"Норвич" – "Арсенал" - 2:2 (2:1)
Голы: Пукки, 21 - 1:0, Обамеянг, 29 (с пенальти) - 1:1, Кэнтуэлл, 45 - 2:1, Обамеянг, 57 - 2:2

"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Чемберс, Мустафи, Колашинац, Гендузи (Сака, 78), Озил, Уиллок (Торрейра, 70), Джака, Ляказетт, Обамеянг.

"Вулверхэмптон" – "Шеффилд Юнайтед" - 1:1 (0:1)
Голы: Муссе, 2 - 0:1, Доэрти, 64 - 1:1

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