"Арсенал" не сумел обыграть "Норвич" в первом матче после ухода Эмери
В матче 14-го тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях сыграл вничью с "Норвичем". Хозяева дважды выходили вперед благодаря голам Пукки и Кентуэлла, но лондонцам оба раза удалось отыграться, отличился Обамеянг.
В этом матче "Арсеналом" руководил Фредди Юнберг, который возглавил команду вместо отправленного в отставку Унаи Эмери.
В другом матче "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед" сыграли вничью со счетом 1:1.
"Норвич" – "Арсенал" - 2:2 (2:1)
Голы: Пукки, 21 - 1:0, Обамеянг, 29 (с пенальти) - 1:1, Кэнтуэлл, 45 - 2:1, Обамеянг, 57 - 2:2
"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Чемберс, Мустафи, Колашинац, Гендузи (Сака, 78), Озил, Уиллок (Торрейра, 70), Джака, Ляказетт, Обамеянг.
"Вулверхэмптон" – "Шеффилд Юнайтед" - 1:1 (0:1)
Голы: Муссе, 2 - 0:1, Доэрти, 64 - 1:1
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|Команда
|М
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|14
|40
|2
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|14
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|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8