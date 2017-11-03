"Арсенал" не сумел победить "Црвену Звезду", "Кельн" разгромил БАТЭ

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"Арсенал" не сумел победить "Црвену Звезду", "Кельн" разгромил БАТЭ

Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н. "Арсенал" дома разошелся миром с "Црвеной Звездой", "Кельн" на своем поле крупно победил БАТЭ.

"Арсенал" Англия – "Црвена Звезда" Сербия - 0:0

"Арсенал": Мэйси, Мэйтленд-Найлз, Дебюши, Холдинг, Уиллок (Нкетиа, 68), Эль-Ненни, Уилшер, Коклен, Уолкотт, Жиру, Нелсон.

"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Савич, Стойкович, Срнич (Рачич, 86), Крстичич, Доналд, Ле Таллек, Канга (Милич, 70), Радонич (Пешич, 89), Боачи.

"Кельн" Германия – БАТЭ Беларусь - 5:2 (1:2)
Голы: Цоллер, 16 - 1:0, Милунович, 31 - 1:1, Сигневич, 33 - 1:2, Осако, 54 - 2:2,  Гирасси, 63 - 3:2, Осако, 82 - 4:2, Йойич, 90 - 5:2

"Кельн": Хорн, Хайнц, Марох, Соренсен, Клеменс (Осако, 46), Рауш, Озджан, Леманн, Битенкур, Цоллер (Ольковски, 83), Гирасси (Йойич, 69).

БАТЭ: Щербицкий, Милунович, Гайдучик (Туоминен, 81), Поляков, Володько (Родионов, 70), Риос, Иванич, Драгун, Стасевич, Сигневич, Гордейчук (Володько, 60). 

Положение команд: Арсенал - 10, Црвена Звезда - 5, БАТЭ - 4, Кельн - 3.

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