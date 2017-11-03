"Арсенал" не сумел победить "Црвену Звезду", "Кельн" разгромил БАТЭ
Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н. "Арсенал" дома разошелся миром с "Црвеной Звездой", "Кельн" на своем поле крупно победил БАТЭ.
"Арсенал" Англия – "Црвена Звезда" Сербия - 0:0
"Арсенал": Мэйси, Мэйтленд-Найлз, Дебюши, Холдинг, Уиллок (Нкетиа, 68), Эль-Ненни, Уилшер, Коклен, Уолкотт, Жиру, Нелсон.
"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Савич, Стойкович, Срнич (Рачич, 86), Крстичич, Доналд, Ле Таллек, Канга (Милич, 70), Радонич (Пешич, 89), Боачи.
"Кельн" Германия – БАТЭ Беларусь - 5:2 (1:2)
Голы: Цоллер, 16 - 1:0, Милунович, 31 - 1:1, Сигневич, 33 - 1:2, Осако, 54 - 2:2, Гирасси, 63 - 3:2, Осако, 82 - 4:2, Йойич, 90 - 5:2
"Кельн": Хорн, Хайнц, Марох, Соренсен, Клеменс (Осако, 46), Рауш, Озджан, Леманн, Битенкур, Цоллер (Ольковски, 83), Гирасси (Йойич, 69).
БАТЭ: Щербицкий, Милунович, Гайдучик (Туоминен, 81), Поляков, Володько (Родионов, 70), Риос, Иванич, Драгун, Стасевич, Сигневич, Гордейчук (Володько, 60).
Положение команд: Арсенал - 10, Црвена Звезда - 5, БАТЭ - 4, Кельн - 3.
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Турнир прогнозов: анонс 16 тура
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Турнир прогнозов: итоги 16 тура
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
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|8
|2
|Астана
|4
|7
|3
|Славия Прага
|4
|5
|4
|Маккаби Тель-Авив
|4
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|4
|10
|2
|Партизан
|4
|5
|3
|Янг Бойз
|4
|3
|4
|Шкендербеу
|4
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|Лудогорец
|4
|8
|2
|Брага
|4
|7
|3
|Хоффенхайм
|4
|4
|4
|Истанбул ББ
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|4
|8
|2
|АЕК
|4
|6
|3
|Аустрия Вена
|4
|4
|4
|Риека
|4
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|4
|8
|2
|Лион
|4
|8
|3
|Аполлон
|4
|3
|4
|Эвертон
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Копенгаген
|4
|6
|2
|Шериф
|4
|6
|3
|Локомотив Москва
|4
|5
|4
|Злин
|4
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|4
|10
|2
|Виктория Плзень
|4
|6
|3
|Хапоэль Беэр-Шева
|4
|4
|4
|Лугано
|4
|3
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|4
|10
|2
|Црвена Звезда
|4
|5
|3
|БАТЭ
|4
|4
|4
|Кельн
|4
|3
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|4
|8
|2
|Марсель
|4
|6
|3
|Коньяспор
|4
|4
|4
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|4
|7
|2
|Заря Луганск
|4
|6
|3
|Атлетик Бильбао
|4
|5
|4
|Герта
|4
|4
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|4
|12
|2
|Ницца
|4
|6
|3
|Зульте-Варегем
|4
|4
|4
|Витесс
|4
|1
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|Реал Сосьедад
|4
|9
|3
|Русенборг
|4
|4
|4
|Вардар
|4
|0