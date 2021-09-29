"Арсенал" не теряет интерес к Асенсио

Фото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" не теряет интерес к испанскому хавбеку мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает Daily Star.

По информации источника, "канониры" предпримут попытку заполучить игрока уже в январе.

«Арсенал» хотел подписать Асенсио летом, однако тогда предложение «канониров» было отклонено. Сейчас лондонский клуб снова хочет пригласить футболиста.

В нынешнем сезоне Асенсио сыграл в 6 матчах за королевский клуб в Ла Лиге, в которых забил 3 гола.

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