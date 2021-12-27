"Арсенал" не теряет интерес к Коутиньо

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"Арсенал" не теряет интерес к Коутиньо

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

Лондонский "Арсенал" продолжает претендовать на полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, представители "канониров" планируют провести встречу с 29-летним футболистом.

Бразильского хавбека хотят убедить сократить зарплату и вернуться в АПЛ.

Коутиньо в текущем сезоне забил 2 гола в 16 матчах. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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