"Арсенал" не теряет интерес к Коутиньо
Фото инстаграм Филипе Коутиньо
Лондонский "Арсенал" продолжает претендовать на полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Todo Fichajes.
По информации источника, представители "канониров" планируют провести встречу с 29-летним футболистом.
Бразильского хавбека хотят убедить сократить зарплату и вернуться в АПЛ.
Коутиньо в текущем сезоне забил 2 гола в 16 матчах. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|27
|37
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|27
|36
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
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